Zevende Pyjamadag in teken van “leuke schoolmomenten”

De Nationale Pyjamadag, een initiatief van Bednet, staat vandaag voor de zevende editie in het teken van leuke schoolmomenten. “Want zieke leerlingen missen niet alleen de les, ze missen ook de leuke en sociale momenten in de klas”, klinkt het. Bednet roept voor Pyjamadag iedereen op om in pyjama naar school of werk te gaan, uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren.

Ook in 2021 steeg het aantal leerlingen dat via Bednet van thuis de lessen in de klas volgt, en wel met 20 procent. Toch merkt directeur Mathieu Tallon op dat nog steeds niet alle zieke leerlingen die in aanmerking komen, bereikt worden. “Twee op drie scholen heeft nog niet met ons gewerkt”, zegt Tallon, die met Pyjamadag zoveel mogelijk mensen wil informeren over “de meerwaarde van Bednet”.

“Tijdens de coronacrisis maakten meer kinderen en jongeren met immuunziekten en bepaalde chronische aandoeningen gebruik van Bednet”, zegt voorzitter Kathy Lindekens. “We zien ook al enkele schooljaren een sterke toename van leerlingen die Bednet aanvragen omwille van psychische problemen. Via Bednet zetten leerlingen hun gewone schoolleven verder, ondanks hun ziekte en afwezigheid. Ze kunnen online de lessen meevolgen, maar ook deel blijven uitmaken van het hele klasgebeuren en de belangrijke sociale banden met school en klasgenoten onderhouden.”