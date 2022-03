Jasper Philipsen is de volgende opgever in Parijs-Nice, bij Israël Start-Up Nation hebben ze nog één renner over

Jasper Philipsen gaat vrijdag niet meer van start in de zesde etappe van Parijs-Nice. “Net zoals de meeste van ploegmakkers ben ik ziek”, zegt de Belgische sprinter op Twitter. “Ook met mijn crash van eerder deze week in mijn achterhoofd, wil ik mijn lichaam de tijd geven om te herstellen.” De Hammenaar werd negende in de eerste rit en vierde in de derde etappe.