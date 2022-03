Koninginnenrit van Parijs-Nice met finish op de Turini gaat zeker door

De Turini in zonnige tijden. — © AFP

Dé vraag of het peloton van Parijs-Nice zaterdag kan finishen op de Col de Turini, waarvan de top op 1.607 meter hoogte ligt, is vrijdag positief beantwoord. Er werden eerder deze week sneeuwbuien voorspeld in La Bollène-Vésubie, ver boven de duizend meter hoogte, en een gevoelstemperatuur die ver onder het nulpunt ligt. Maar de weersvoorspellingen verbeteren.

De organisatoren van de 80ste Parijs-Nice houden nauwlettend het weerbericht van de Alpes-Maritimes in de gaten. De kans dat er in de finale van de etappe sneeuw en regen uit de lucht valt, blijft bestaan. Dat is heel wat anders dan drie jaar geleden, toen Daniel Felipe Martinez er won en Egan Bernal de gele trui nam. Toen scheen de zon.

De stad Nice is in elk geval bereid om de weg te kuisen indien er problemen zouden zijn. Indien het weer echt te slecht wordt, kan de finish nog altijd iets lager gelegd worden. “Maar we gaan naar de Turini”, liet de organisatie weten.