Russen bombarderen nieuwe steden: explosie bij kleuterschool in Dnipro

Rusland is begonnen met bombardementen op steden die sinds de invasie op 24 februari nooit eerder directe doelwitten waren. In Loetsk, in het westen van Oekraïne, is een vliegveld aangevallen. Aan de andere kant van het land vielen ook bommen op het belangrijke Oekraïense bolwerk Dnipro. Er waren drie explosies bij een kleuterschool, in een woonwijk, en op een schoenenfabriek. Bij die luchtaanvallen is zeker één persoon om het leven gekomen.

(sh)