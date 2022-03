Naomi Osaka trotseert de wind en Stephens in eerste match sinds Australian Open

Door de stevige wind was het lastig spelen op centre court. Osaka had een set nodig om zich aan te passen aan de omstandigheden maar knoopte vanaf de tweede set aan met haar betere niveau. “Deze overwinning betekent veel voor mij. Het was lang geleden dat ik in zo’n moeilijke omstandigheden moest spelen. Ik moest vechten tegen Sloane en tegen de wind”, reageerde ze.

Voor de 24-jarige Osaka was het haar eerste wedstrijd sinds ze in januari verrassend snel werd uitgeschakeld op de Australian Open. Amanda Anisimova klopte haar in de derde ronde. Intussen is Osaka weggezakt naar de 78e plaats op de wereldranglijst, 40 posities lager dan Stephens, ook een ex-grandslamwinnares.

Osaka neemt het in de tweede ronde op tegen de Russin Veronika Kudermetova (WTA 28). De Japanse won de titel in de Californische woestijn al eens in 2018.

© AFP

Zanevska strandt in openingsronde

Maryna Zanevska (WTA 68) heeft zich donderdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde in het Indian Wells. In de openingsronde verloor onze landgenote van de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 54) in drie sets (6-7, 7-6 en 7-5) na 3 uur en 9 minuten spelen.

In de tweede ronde staat Kostyuk tegenover twintigste reekshoofd Elise Mertens (WTA 23), die bye was in de eerste ronde. Eerder op de dag beukte Alison Van Uytvanck (WTA 58) de poorten van de tweede ronde open. In de openingsronde haalde Ali het in twee sets van de Hongaarse kwalificatiespeelster Dalma Galfi (WTA 105): 7-6 (7/3) en 6-4 na 1 uur en 43 minuten. In de volgende ronde wacht een stevige confrontatie met de Kazachse Elena Rybakina, nummer twintig van de wereld en zeventiende reekshoofd in de VS.

© AFP

Kirsten Flipkens (WTA 133) en Greet Minnen (WTA 80) geraakten niet voorbij de kwalificaties. In het dubbelspel staat Flipkens later in de eerste ronde aan de zijde van de Indiase Sania Mirza tegenover de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic. Woensdag werd Mertens met haar dubbelpartner Veronika Kudermetova verrassend uitgeschakeld. In de openingsronde verloren ze van de Japanse tandem Eri Hozumi/Makoto Ninomiya in 2 sets: 6-3, 6-3. De partij duurde 1 uur en 15 minuten.

De 26-jarige Mertens won vorig jaar het dubbeltoernooi in Indian Wells, toen aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-wei. Dit jaar zegevierde de Limburgse met Kudermetova al in Dubai.