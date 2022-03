Marc en Philippe schenken 5.000 tulpen aan 300 vrijwilligers vaccinatiecentrum

Driehonderd vrijwilligers van het vaccinatiecentrum Maasland in Dilsen-Stokkem hebben donderdagavond uit handen van Philippe Thijs en Marc Van Royen 5.000 tulpen gekregen. “Het is een persoonlijke dank-je-wel,” aldus Philippe en Marc van Bloemen Fiori Dilsen.

“Het was een verrassing dat Philippe Thijs en Marc Van Royen spontaan de 300 vrijwilligers met 5.000 tulpen in de bloemetjes wilden zetten,” zegt Noël Vandeboel programmamanager Vaccinatiecentra EersteLijnZone Maasland. “We zijn de bloemen op de veiling gaan halen,” vertelt Marc. “We hebben een dag nodig gehad om de tulpen in het water te plaatsen en een tweede dag stond volledig in het teken om van 5.000 tulpen 300 trossen te maken in een mooie elegante houder. De rij hier is 20 meter lang, het is echt een bloementapijt. Die schenken we met plezier aan de vrijwilligers die hier belangeloos gewerkt hebben om iedereen te prikken tegen corona.”

Vrijwilligers

De vijf Maaslandse gemeenten boden de vele vrijwilligers een drankje aan. “We zijn met meerdere apothekers uit de Maasvallei komen helpen”, vertelt apotheker Miek Clinckspoor. “Als we een vrij moment hadden, waren we in het vaccinatiecentrum te vinden. Vaak vele dagen na elkaar. Ik heb hier vele nieuwe vrienden gemaakt en ben tevreden dat ik me heb kunnen inzetten voor de andere burgers.” Heel wat vrijwilligers vertelden aan meer dan 100 dagen aanwezig te zijn geweest in het vaccinatiecentrum. “Een dankfeest is mooi, maar dat iedere vrijwilliger met een tros tulpen naar huis gaat is een uniek gebaar”, vertelde burgemeester Sofie Vandeweerd.

Lager pitje

“De eerstelijnszone Maasland telt 123.789 inwoners,” geeft Noel Vandeboel aan. “Daarvan zijn er al 92.644 volledig gevaccineerd, waarvan op dit moment 2.544 jongeren tussen 5 en 12 jaar. In totaal werden er 257.001 prikken gezet. Naast de vaste medewerkers en professionelen zoals artsen, apothekers en verpleegkundigen, werden door logistieke en medische vrijwilligers 10.808 werkuren gedraaid. Op drukke dagen, wanneer gevaccineerd werd van 9 tot 21 uur waren er tot 120 medewerkers actief.”

Vanaf deze maand zal het vaccinatiecentrum op een lager pitje draaien,” aldus Noel Vandeboel. “Dit dankmoment is geen sluiting, want we blijven geopend tot het najaar om een eventuele nieuwe golf op te vangen. We blijven verder werken als verdeelcentrum met artsen, apothekers en verpleegkundigen.”

(mmd)