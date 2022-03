Ex-Club Brugge-speler en Parijzenaar Khalilou Fadiga: “PSG moet Parijzenaars houden en heeft Zidane nodig als trainer”

Khalilou Fadiga (47) was in Madrid aanwezig als analist van Proximus Pickx Sports. Als Parijzenaar is de gewezen Senegalese international een grote fan van PSG.

“De cultuur bij die club zit niet juist”, fulmineert de ex-speler van onder meer Lommel, Club Brugge, AA Gent en Beerschot. “Hoe kan het dat dit team geen maturiteit heeft? Geen winnaarsmentaliteit? Gezien hoe Benzema, ondanks het feit dat Real in schijnbaar hopeloos verloren positie zat, op Donnarumma ging doorjagen waardoor die bij de onverwachte gelijkmaker in de fout ging? Dat doet bij PSG, behalve Mbappé misschien, niemand. Ze moeten stoppen met die gearriveerde vedetten binnen te halen. Ze halen Draxler, Icardi, Wijnaldum, Ramos,… en betalen die miljoenen euro’s. Wat brengen ze bij? Niets.”

Talentenvijver

“Waarom laten hun clubs hen gaan, denk je? Hier komen ze hun pensioen veiligstellen. Dat terwijl Parijs en omgeving de grootste talentenvijver van Europa is. Mbappé, Kanté, Pogba, Mendy, Coman, Nkunku en zelfs Mahrez. Waarom die jongens niet? Ze hebben honger, zijn topvoetballers. Willen het zo graag in hun stad laten zien. Maar neen, de sportief directeur koopt spelers en consulteert daarvoor niet eens zijn trainer. Die trainer weet niet eens zijn spelers te begeesteren. Eén kan dat daar wel: Zinedine Zidane. Met hem zullen de spelers wel nederig zijn, zullen ze wel weten hoe ze de Champions League moeten winnen.” (lvdw)