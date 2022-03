Van moordpoging verdachte Nederlandse topvoetballer Quincy Promes mogelijk ook betrokken bij cocaïnezaak in Antwerpse haven

Er hangt Quincy Promes een serieuze celstraf boven het hoofd. De vijftigvoudige Nederlandse international stak in 2020 iemand neer op een familiefeest en wordt mogelijk aangeklaagd voor poging tot moord. De voetballer ontkent elke vorm van betrokkenheid, maar door geheime telefoontaps kwamen enkele bezwarende feiten naar voor. De telefoontaps kwamen er omdat Promes verdacht wordt van banden met georganiseerde criminelen. Het Algemeen Dagblad schrijft vrijdag dat de voetballer mogelijk de financier is van een onderschepte partij van 4000 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen in het voorjaar van april 2020. Volgens opsporingsbronnen zouden ook familieleden van Promes hebben geïnvesteerd in de onderschepte partij drugs.

Promes speelt momenteel voor Spartak Moskou, dat hem in februari 2021 voor 8,5 miljoen euro overkocht van Ajax. De Russische club had de aanvaller drie jaar eerder nog voor 21 miljoen euro verkocht aan het Spaanse FC Sevilla.