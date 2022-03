Bpost bank gaat op in BNP Paribas Fortis

De aankondiging is het gevolg van een nieuw commercieel partnerschap tussen de bank en Bpost. Daardoor zullen vanaf 1 januari 2024 de klanten van BNP Paribas Fortis terechtkunnen in de 657 postkantoren in België, luidt het. “Concreet betekent dit dat de postkantoren dan bijna 1,5 miljoen klanten zullen bedienen. Vandaag bedienen ze 600 000 klanten van Bpost bank.”

Dit en volgend jaar zal Bpost bank ook al een aantal diensten toevoegen aan het huidige aanbod, waaronder nieuwe verzekeringsproducten (niet-leven). De Bpost-medewerkers die vandaag instaan voor backoffice en helpdesk van de bank, blijven integraal deel uitmaken van de Bpost-groep.