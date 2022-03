Onbekende miljonair meldt zich eindelijk: vrouw krijgt haar miljoen na oproep EuroMillions

Na iets minder dan een maand is de EuroMillions-speler terecht die bij de ‘Shower of millionaires’-trekking van 21 januari een miljoen euro won. Het gaat om een vrouw uit de provincie Waals-Brabant, meldt Sudpresse.

Op 21 januari wonnen bij de speciale ‘Shower of millionaires’-trekking acht Belgen een miljoen euro. Maar een van die winnaars daagde maar niet op. Op 13 februari verspreidde de Nationale Loterij daarom een oproep. Met succes: een vrouw uit Waals-Brabant, tussen 35 en 44 jaar oud, meldde zich aan in de gebouwen van de Loterij. Zij had op 21 januari gespeeld met het minimumbedrag van 2,5 euro in Louvain-la-Neuve.

“Eerder deze week diende ze zich aan in Brussel met het winnende ticket”, zegt Joke Vermoere, communicatieverantwoordelijke van de Nationale Loterij, bij Sudpresse. “Ze had haar vijf cijfers en twee sterren al nagekeken en gezien dat ze niet gewonnen had. Daarom gaf ze geen gevolg aan de oproep in de pers.” Pas toen ze zag dat het om de ‘My bonus’-code ging, keek ze het nog eens na en bleek ze een winnaar.

De andere winnaars van een miljoen komen uit Henegouwen, Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen.