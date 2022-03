Tientallen kilometers lang Russisch konvooi buiten Kiev neemt nieuwe posities in, blijkt uit satellietbeelden

Op de beelden is te zien dat sommige elementen van het konvooi nieuwe posities hebben ingenomen in bossen nabij het dorp Loebjanka. De satellietbeelden zijn donderdag om 11.37 uur Oekraïense tijd genomen.

Ten noorden van de luchtmachtbasis in Hostomel zijn Russische militaire voertuigen te zien op wegen in residentiële gebieden in Ozera, op zowat 27 kilometer van Kiev.

In een veld bij Berestjanka staan tankauto’s opgesteld en trucks met wat volgens Maxar lanceerinstallaties zijn. Artillerie-eenheden zouden ondertussen gevechtsposities hebben ingenomen aan de bosrand bij Loebjanka, op zowat 40 kilometer van het centrum van Kiev.

Ten zuidoosten van Ivankiv, waar het einde van wat het zowat 60 kilometer lange konvooi was, zijn nog steeds vrachtwagens en ander materiaal te zien op de beelden.

Het oorspronkelijke konvooi werd eind februari voor het eerst door Maxar opgemerkt, toen het zo’n 5 kilometer lang was. Het was toen vanuit Wit-Rusland op weg naar Kiev. In de dagen daarna groeide het tot een lengte van meer dan 60 kilometer. Begin maart kwam het tot stilstand op zo’n 20 kilometer afstand van de hoofdstad. De afgelopen dagen was het onzichtbaar door bewolking. Donderdag klaarde de lucht op en kon Maxar nieuwe foto’s maken.