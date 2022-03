Burgemeester gedood bij bendegeweld in Mexico

De burgemeester van Aguililla, een klein stadje in de Mexicaanse deelstaat Michoacán die geteisterd wordt door drugsgeweld, is doodgeschoten. Dat bevestigt de gouverneur van de deelstaat. Het lichaam van de man werd naar verluidt donderdag ontdekt in een auto naast een voetbalveld. De burgemeester, César Valencia, was een lid van de groene partij PVEM. Hij was nog maar zes maanden in functie.

Aguililla is berucht voor het vele drugsgeweld. Het stadje ligt pal in een gebied waar verschillende zwaargewapende drugskartels opereren en strijden om de controle over de handel in drugs maar ook in belangrijke exportproducten zoals avocado’s en limoenen.

© EPA-EFE

In Neuvo San Juan Parangaricutiro, ook in de deelstaat Michoacán, kwamen donderdag vijf mensen om het leven bij schietpartijen. Het ging mogelijk om een afrekening.

In Mexico werden vorig jaar gemiddeld 94 moorden per dag geregistreerd, in een land met 126 miljoen inwoners. Bijna 99.000 mensen werden als verdwenen geregistreerd. De overgrote meerderheid van de zaken geraakt nooit opgelost.