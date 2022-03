Europese leiders “vastberaden om druk op Rusland en Wit-Rusland verder op te voeren”: EU-top gaat vrijdag verder

De Europese leiders zijn “vastberaden om de druk op Rusland en Wit-Rusland verder op te voeren”. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die afgelopen nacht werd verspreid, na afloop van de eerste dag van de informele Europese top in Versailles. De EU-landen “staan klaar om snel verdere sancties op te leggen”, klinkt het daarin. De Raad komt vrijdag om 10 uur opnieuw bijeen.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders vergaderen donderdag en vrijdag in het Franse Versailles. De oorspronkelijke bedoeling was om de economische relance na de coronacrisis, het investeringsbeleid en de toekomst van de begrotings- en schuldenregels te bespreken, maar dat debat is in een heel andere context beland sinds de Russische invasie in Oekraïne. De oorlog beheerste donderdag dan ook de agenda.

In een gemeenschappelijke verklaring die na afloop van de vergadering rond 3 uur ‘s nachts werd verspreid, veroordelen de EU-leiders nogmaals de “niet-geprovoceerde en onrechtvaardige militaire agressie tegen Oekraïne”. De Raad vraagt dat Rusland meteen troepen en militair materiaal terugtrekt uit Oekraïne, maar ook dat het veilig omspringt met de nucleaire sites in het land.

Sancties

De 27 leiders waarschuwen ook voor verdere sancties tegen Rusland en Wit-Rusland, van waaruit Russische troepen Oekraïne konden binnenvallen. “We zijn vastberaden om de druk nog te verhogen”, klinkt het. “We hebben belangrijke sancties aangenomen en staan klaar om snel nog meer sancties op te leggen.”

Op de top kwam ook de Oekraïense vraag om EU-lid te kunnen worden aan bod. Daar was op voorhand geen overeenstemming over. De Raad heeft de Europese Commissie nu gevraagd om de Oekraïense vraag - net als die van Moldavië en Georgië - te onderzoeken en haar opinie te geven, “in overeenstemming met wat in de Europese verdragen is voorzien”. In afwachting daarvan “versterken we de banden en verdiepen we het partnerschap om Oekraïne te ondersteunen op zijn Europese pad”, klinkt het.

Gas

De Raad had het donderdag tot slot ook nog over de Europese afhankelijkheid van Russisch aardgas en Russische olie. Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen deed er haar plannen uit de doeken om de EU in staat te stellen om fossiele brandstoffen uit Rusland vanaf 2027 te bannen. Binnen een jaar kan de EU al af van tweederde van het Russische gas, zei vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans eerder deze week al. Rusland is op dit moment goed voor 45 procent van de Europese gasinvoer. Het land levert ook aardolie en steenkool.

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel benadrukte na afloop van een “zeer intens debat” met de 27 Europese staatshoofden en regeringsleiders dat de Europese steun voor Oekraïne “vastberaden en onwankelbaar” is. De Europese leiders willen eensgezind verder werken aan sancties tegen Rusland en Wit-Rusland om verder druk te zetten, zei hij. Daarnaast voorzien de Europese leiders ook financiële en materiële steun, waarvoor volgens Michel nog eens 500 miljoen euro extra zou worden vrijgemaakt.

Over de Oekraïense vraag om lid te worden van de Europese Unie waren de standpunten voor aanvang van de vergadering minder eensgezind. In een gemeenschappelijke verklaring die na afloop van het overleg werd verspreid wordt verwezen naar de Europese Commissie. Die moet de vraag analyseren, volgens de procedures voorzien in de Europese Verdragen. Tegelijkertijd wil de EU de banden met Oekraïne versterken en verdiepen, klinkt het ook. “Oekraïne maakt deel uit van de Europese familie”, zei Michel. “We doen er alles aan om onze relaties met Oekraïne te consolideren.”