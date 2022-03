Sven Kums, hier in duel met Douglas Augusto, had beter kunnen doen bij de tegengoal volgens Vanhaezebrouck. — © BELGA

Een knullig tegendoelpunt kan het einde inluiden van de Europese campagne van AA Gent. De Buffalo’s gingen onderuit tegen een stug PAOK en moeten volgende week een 1-0 ophalen voor eigen publiek in de 1/8ste finales van de Conference League. “Maar ons veld is slechter dan hier”, is trainer Hein Vanhaezebrouck niet optimistisch.