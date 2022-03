Renet Vanker in actie tegen Haasrode-Leuven. — © Dick Demey

Verliest Maaseik zijn eerste plaats in de competitie aan Roeselare - dat klacht indiende - en moet het niet tegen Waremme, maar Gent aan de bak in barrages van de play-offs? Over die vraag moet de beroepscommissie zich vrijdagmiddag nog buigen.