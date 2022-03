Chelsea spoelt kopzorgen door met zege in Norwich, Romelu Lukaku lacht tanden bloot op de bank

Chelsea heeft donderdagavond een vooruitgeschoven wedstrijd van de dertigste speeldag in de Premier League met 1-3 gewonnen op bezoek bij rode lantaarn Norwich City.

LEES OOK. Chelsea in crisis na zware sancties tegen Abramovich: verkoop gaat voorlopig niet door, geen tickets en sponsor haakt af

Chelsea, met Romelu Lukaku voor het tweede competitieduel op rij op de bank, liep al voor het kwartier 0-2 uit via Trevoh Chalobah en Mason Mount, maar zag halverwege de tweede helft de spanning terug in de wedstrijd komen met de aansluitingstreffer van Teemu Pukki. Kai Havertz nam in de slotfase de laatste twijfels weg met de 1-3.

Enkele minuten eerder was Lukaku op het veld gekomen voor Timo Werner.

Een welgekomen zege voor Chelsea, dat onder hoogspanning staat sinds eigenaar Roman Abramovich op een Britse sanctielijst staat, wat zelfs de verkoop van de club in het gedrang brengt. Met 56 punten staan The Blues op de derde plaats in de stand, na Liverpool en leider Manchester City.

Wolverhampton haalde met Leander Dendoncker de hele wedstrijd op de bank zwaar uit tegen het Watford van Christian Kabasele (4-0). Na een treffer van Raul Jimenez, een owngoal van Cucho en een doelpunt van Podence stond het na 21 minuten al 3-0, negen minuten later mocht ex-Genkie Kabasele invallen. In het slot van de wedstrijd legde Ruben Neves de 4-0-eindstand vast.

Met 43 punten zijn de Wolves achtste in de stand, Watford komt niet verder dan de voorlaatste plaats en zal nog moeten bikkelen om in de Premier League te blijven.