Amerikanen verhuizen militaire diepladers uit Zutendaal

In Zutendaal zijn donderdagavond laat verschillende militaire diepladers verhuisd. De voertuigen komen van Amerikaanse kazerne Wevelsmoer in de Leutsestraat en trekken mogelijk naar de grens met Polen.

Zowat een maand geleden verhuisden de Amerikanen al militair materiaal uit hun legerdepot in Zutendaal. Hetzelfde gebeurde toen ook in vier andere Amerikaanse ‘vooruitgeschoven’ legerdepots in Europa. Het materieel ging met opleggers naar Polen, niet ver van Oekraïne.

Of dat ook nu het geval is, kon donderdagavond laat niet bevestigd worden.

