Alison Van Uytvanck naar tweede ronde op Indian Wells

In de openingsronde haalde Ali het in twee sets van de Hongaarse kwalificatiespeelster Dalma Galfi (WTA 105): 7-6 (7/3) en 6-4 na 1 uur en 43 minuten. In de volgende ronde wacht een stevige confrontatie met de Kazachse Elena Rybakina, nummer twintig van de wereld en zeventiende reekshoofd in de VS.

Met Maryna Zanevska (WTA 68) en Elise Mertens (WTA 23) staan er nog twee landgenotes op de hoofdtabel van de BNP Paribas Open, Kirsten Flipkens (WTA 133) en Greet Minnen (WTA 80) geraakten niet voorbij de kwalificaties. Zanevska staat donderdag nog tegenover de Oekraïense Marta Kostyuk (WTA 54). De winnares van het duel neemt het in de tweede ronde op tegen twintigste reekshoofd Mertens, die vrij was in de openingsronde.

In het dubbelspel staat Flipkens later op donderdag in de eerste ronde aan de zijde van de Indiase Sania Mirza tegenover de Japanse Shuko Aoyama en de Servische Aleksandra Krunic. Woensdag werd Mertens met haar dubbelpartner Veronika Kudermetova verrassend uitgeschakeld. In de openingsronde verloren ze van de Japanse tandem Eri Hozumi/Makoto Ninomiya in 2 sets: 6-3, 6-3. De partij duurde 1 uur en 15 minuten.

De 26-jarige Mertens won vorig jaar het dubbeltoernooi in Indian Wells, toen aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-wei. Dit jaar zegevierde de Limburgse met Kudermetova al in Dubai.