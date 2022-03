Ook het bier wordt duurder op Werchter: 3,25 euro voor pintje

Wie deze ­zomer graag een pintje drinkt op het festival, zal in voorverkoop 3,25 euro moeten neertellen. Op de weide zelf kan dat oplopen tot 3,50 euro. Drie zomers geleden kostte een drankje er nog 2,75 euro in voorverkoop.

Vandaag betaal je 65 euro voor twintig ‘food- & drinkvouchers’, wat neerkomt op 0,50 euro meer per consumptie. Dat is een stijging van 18 procent sinds de coronacrisis twee jaar geleden uitbrak. ‘De prijs stijgt om dezelfde reden dat je winkelkar een pak duurder is ­geworden’, zegt woordvoerster Nele Bigaré. “Het is een realiteit die ook voor festivals geldt.”

Op 1 december vorig jaar werden gingen de prijzen van de ­toegangstickets al omhoog. Een combi­ticket kost nu 266 in plaats van 243 euro, een dagticket werd 15 euro duurder en kost nu 125 euro.