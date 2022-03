DEN HAAG

Ja, het ziekenhuisbombardement in Marioepol was een oorlogsmisdaad. Ja, er worden er wellicht nog gepleegd in Oekraïne. En ja, het is goed denkbaar dat Poetin er ooit voor moet boeten. Dat zegt Chris Van den Wyngaert, nog altijd de enige Belg die rechter was voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.