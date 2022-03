Einde van ‘40-45’: grootste musical van België stopt er in juli definitief mee

‘40-45’ is de allergrootste musical die België ooit gekend heeft. Op 8 oktober 2018 ging het stuk in première, en sindsdien werden er bijna 500 voorstellingen gespeeld voor maar liefst 750.000 bezoekers. Maar op zondag 3 juli valt definitief het doek over het technische spektakelstuk met zijn indrukwekkende decors en rijdende tribunes. “Het is goed dat we ergens stoppen, maar ik ga het wel missen”, zegt Jelle Cleymans (36).