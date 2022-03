UEFA opent disciplinair onderzoek tegen Al-Khelaïfi, Leonardo en PSG na opstootjes in Madrid

LEES OOK. Neymar is woest over “fake news” van ruzie in PSG-kleedkamer en deelt gesprek uit WhatsApp: “Ik haat het om dit te moeten doen”

Al-Khelaïfi en Leonardo zouden zich woensdag na het laatste fluitsignaal in Madrid misdragen hebben. Volgens de Madrileense huiskrant Marca wilde Al-Khelaïfi naar de kleedkamer van het Nederlandse arbitrageteam van Danny Makkelie. De voorzitter van PSG bedreigde een medewerker van Real Madrid die in de catacomben het tafereel met een mobiele telefoon filmde. “Ik ga je vermoorden”, zou Al-Khelaïfi hebben geroepen. Hij moest door een van zijn beveiligers worden tegengehouden. Zijn gedrag komt hem mogelijk op een straf te staan. De Qatarees zit als voorzitter van de ECA, de associatie van Europese voetbalclubs, in het bestuur van de UEFA.

PSG verloor de return in Estadio Santiago Bernabéu met 3-1, waardoor het uitgeschakeld werd in de achtste finales van de Champions League. Bij rust stond de sterrenploeg uit Parijs nog met 0-1 voor dankzij een doelpunt van Kylian Mbappé, die drie weken geleden in het eerste duel de enige treffer had gemaakt (1-0). Real Madrid sloeg in de tweede helft etoe via drie treffers van Karim Benzema.

Al-Khelaïfi is al ruim tien jaar eigenaar van PSG en pompte vele honderden miljoenen in de club. De Qatarees wil dolgraag de Champions League winnen, maar dat is nog steeds niet gelukt. Ondanks de aanwezigheid van sterren als Mbappé, Lionel Messi en Neymar strandde PSG nu al in de achtste finales.