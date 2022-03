Voor zijn deelname aan het Songfestival zet Jérémie Makiese zijn voetbalcarrière op pauze. “Eerst was ik bang, want ik tekende pas vorig jaar mijn profcontract. Maar de ploeg steunt me.” — © RTBF

Hij droomt al luidop van samenwerken met Stromae en Angèle. Maar eerst moet Jérémie Makiese (21) zijn waarde tonen in Turijn. De zanger trekt naar het Songfestival met ‘Miss you’, een lied waarmee hij België trots wil maken. Daarvoor moet zelfs zijn voetbalcarrière in de koelkast. “Het is alsof het hele land me op zijn schouders draagt.”