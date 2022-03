Zieke Amaury Capiot stapt af in Parijs-Nice

“Ik heb met name last van de luchtwegen”, legt de Lanakenaar uit. “Nadat ik de voorbije nacht koorts maakte, heb ik beslist om niet langer aan te dringen en mij te richten op het herstel.” Capiot was lang niet de enige landgenoot die de Koers naar de Zon vroegtijdig vaarwel zegde. Ook Jonas Rickaert, Yves Lampaert, Tom van Asbroeck en Jens Keukeleire vatten rit vijf niet aan. Net als onder meer Dylan Groenewegen, Matteo Trentin, Zdeněk Štybar, Nils Politt en Stefan Bissegger. Stan Dewulf was een van de vijf renners die wel startte, maar opgaf. (roro)