FOD Justitie betaalde ruim 6,8 miljoen euro uit aan slachtoffers terreuraanslagen

Op 15 maart 2017 werden dertien aanslagen in België en het buitenland officieel erkend als terrorisme. De lijst omvat onder meer de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en metrostation Maalbeek, de aanslag op het Joods Museum van mei 2014 in Brussel maar ook de aanval van 26 juni 2015 op het strand van Sousse (Tunesië) of de aanslag in Nice op de Franse nationale feestdag in 2016. Slachtoffers van die aanslagen kregen tot maart 2020 de tijd om bij de overheid financiële hulp aan te vragen.

In totaal hebben 1.645 slachtoffers een aanvraag ingediend bij de commissie Financiële hulp. Eind 2021 waren daarvan 1.003 dossiers afgehandeld. Meer dan 600 dossiers wachten dus nog op een antwoord. Het gaat volgens de federale overheidsdienst onder meer om dossier die nog in behandeling zijn bij de verzekeraar of waarvoor nog verder onderzoek vereist is.

Justitie heeft tot en met eind 2021 al 6,829 miljoen euro uitgekeerd aan de slachtoffers, zo blijkt ook uit de gegevens. Het grootste deel van dat bedrag bestaat uit effectieve financiële tegemoetkomingen voor de geleden schade. Die hoofdhulp is goed voor een totaalbedrag van 4,323 miljoen euro. De rest van het bedrag betreft noodhulp (1,892 miljoen euro) en voorschotten (iets meer dan 614.000 euro).

Terreurslachtoffers komen ook in aanmerking voor een herstelpensioen van de overheid. Volgens de Federale Pensioendienst werden intussen al 675 dossiers behandeld van rechtstreekse slachtoffers. Er zijn nog 186 dossiers in behandeling.