Onbekenden met taser proberen twee mannen op straat te overvallen in Genk

De twee slachtoffers waren zondagavond aan het wandelen toen het in de Gouverneur Alexandre Galopinstraat in Zwartberg misliep. Het duo liep rond 22.15 uur ter hoogte van de voetbalaccommodatie van KRC Genk Ladies voorbij een wagen met vier inzittenden toen die hen aanspraken. “Mijn vriend zei nog dat hij het niet vertrouwde”, vertelt een van de Genkenaren. “Hij vond dat we beter even zouden wachten omdat er even verderop een bosje was. Het groepje is dan naar ons toegestapt. Omdat het koud was, droeg ik een donkere muts en mijn kameraad had zijn kap over het hoofd getrokken. Die mannen, ik schat dat ze zo’n 25 jaar oud waren, vertelden dat er bij hen ingebroken werd. Ze vroegen of wij de daders waren en wilden dat we onze gsm gaven zodat ze de politie konden bellen.”

“Kleine stroomstoten”

Maar de twee wandelaars gingen daar niet op in. “We hebben ontkend en gezegd dat ze maar met hun eigen smartphone een telefoontje moesten doen als ze ons niet geloofden”, zegt het slachtoffer. “Daarop werden ze agressief. Ze eisten dat we onze zakken zouden leegmaken. Omdat we niet meewerkten, vielen ze ons aan. Ze hadden een zaklamp bij die ook een soort taser bleek te zijn. Ze hielden dat ding tegen ons aan waarna we kleine stroomstoten kregen. De pijn was alsof iemand je met een scherp voorwerp prikte.”

Er volgden volgens de twee mannen meerdere klappen, maar omdat ze elke medewerking bleven weigeren en zich verzetten, sloegen de vier verdachten op de vlucht. “We hebben dan zelf naar de politie gebeld. Op het politiebureau legden we verklaringen af en beschreven we hoe het viertal er uit zag. Omdat ze niet gemaskerd waren, konden we een vrij goede omschrijving geven. Daarna trokken we nog naar het ziekenhuis en de dokter. Mijn vriend blijft door de opgelopen verwondingen twee weken thuis van het werk.”

Portefeuille van oudere man

De feiten van Zwartberg dateren van zondag 6 maart. Een gelijkaardig feit deed zich voor op donderdag 3 maart in de Stalenstraat in Waterschei. Daar werd een oudere man het slachtoffer van een diefstal met geweld op straat. De man werd bedreigd door twee onbekenden die zijn geld eisten. De man heeft dan zijn portefeuille afgegeven. Bij de politie Carma bevestigen ze de twee meldingen. Het onderzoek naar de vooralsnog onbekende verdachten loopt. Of er een link bestaat tussen beide zaken, is momenteel niet duidelijk. ppn