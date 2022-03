Verrast door de oorlog: Oekraïense gezinnen met kind in therapie in Sint-Truiden kunnen niet meer naar huis

Sint-Truiden

In Sint-Truiden zijn negen Oekraïense kinderen met een zware geestelijke beperking samen met hun gezin gestrand. Ze zijn al van voor de oorlog in therapie bij Atlantis en kunnen door de inval van Poetin in hun land niet meer naar huis. De negen gezinnen staan daardoor eigenlijk op straat. Ze worden nu opgevangen door het centrum waar hun kinderen in behandeling zijn. Ze krijgen onderdak, voeding, kledij en medicatie. De kinderen hebben een mentale of fysieke beperking waardoor het voor hen nog moeilijker is om zich aan te passen. Via de therapie worden de hersenen geprikkeld door audiosignalen en boeken ze na enkele jaren vooruitgang. Voor deze bijzondere therapie komen al jarenlang mensen uit Oekraïne afgezakt naar Sint-Truiden. De gezinnen die nu gevangen zijn in ons land, zijn verrast door de oorlog.