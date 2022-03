Kinrooi

Steeds meer Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in Limburgse gastgezinnen. Dat is zo het geval in Kinrooi waar Diana Schulman aan vijf vluchtelingen onderdak biedt. Diana Schulman is zelf een Oekraïense en woont al zo’n 22 jaar in ons land. Ze heeft het moeilijk met de situatie in haar vaderland en daarom voelt ze de nood om mensen op de vlucht te helpen.