Oekraïne 12-12: Mediahuis, VRT, DPG Media en SBS slaan handen in elkaar voor tv-show

Op donderdag 17 maart zullen radio, tv en online helemaal in teken van steun voor Oekraïne staan. Mediahuis, VRT, DPG Media en SBS slaan de handen in elkaar voor een gezamenlijke tv-show die te zien zal zijn op Eén, VTM en Play4. Op de radio worden de hele dag verhalen en acties gedeeld.

Er gaat geen dag voorbij of Vlamingen krijgen hartverscheurende verhalen te zien en horen over hoe de Oekraïense bevolking zwaar getroffen wordt door de oorlog in hun land. Heel veel mensen zijn hierdoor diep geraakt, velen willen ook helpen. VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis, het moederbedrijf van onze krant, zetten vorige week al hun schouders onder de breed verspreide spotcampagne voor Consortium 12-12. Nu willen de Vlaamse omroepen de sterk levende solidariteit nog meer mee versterken.

Dat doen ze op 17 maart met een gezamenlijke tv-show op Eén, VTM en Play4 die gepresenteerd zal worden door Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en James Cooke. Die dag zal er ook 14 uur lang live radio gemaakt worden in het teken van Oekraïne. Van 6u ’s ochtends tot 9u ’s avonds is er Oekraïne 12-12 bij Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie. Met deze dag vol solidariteit willen de mediahuizen de inwoners van Oekraïne een hart onder de riem steken en zoveel mogelijk geld inzamelen om hen te helpen via de hulporganisaties die verenigd zijn in Consortium 12-12.

Minister van media Benjamin Dalle reageert namens De Vlaamse Regering opgetogen op het initiatief: “Het is hartverwarmend dat de grote mediagroepen de handen opnieuw in elkaar slaan voor de slachtoffers in Oekraïne. Het leeft enorm in Vlaanderen en Brussel. Dit toont aan dat onze mediaspelers solidair zijn, kunnen samenwerken en voelen wat er leeft in de samenleving.”