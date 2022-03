Mathieu van der Poel maakt deze maand comeback, ook Ronde van Vlaanderen bevestigt deelname van ex-winnaar

Alles wijst erop dat Mathieu van der Poel nog deze maand weer wedstrijden rijdt. Alpecin-Fenix zette hem alvast op de voorlopige lijst voor de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, een vijfdaagse rittenwedstrijd in Italië die start op dinsdag 22 maart en eindigt op zaterdag 26 maart.

Het wordt meer dan waarschijnlijk zijn eerste wedstrijd sinds hij eind december vorig jaar met rugpijn uit de cross in Heusden-Zolder verdween. Doorstaat hij die Italiaanse test, dan komen ook de Vlaamse wedstrijden weer in beeld. De organisatie van de Ronde van Vlaanderen (3 april) maakte de deelname van de ex-winnaar alvast bekend op Twitter. Ook Dwars door Vlaanderen (30 maart) staat naar alle waarschijnlijkheid op het programma.

Alles alles volgens plan verloopt, is de hoop dat Van der Poel tegen Parijs-Roubaix (17 april) weer dicht bij zijn beste vorm zit. Momenteel verblijft de Nederlander nog altijd op stage. Daar deed hij de voorbije dagen trainingen tot 200 kilometer en meer. De rugpijn is intussen verleden tijd. “Hij is nog niet honderd procent, maar het zit er wel dichtbij”, is in zijn omgeving te horen. Dit weekend keert Van der Poel terug uit Spanje. (wvo)