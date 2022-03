In het verlengde van Internationale Vrouwendag (8 maart) brengt Hare Majesteit de Koningin op 18 maart een aantal vrouwen uit diverse sectoren van de Provincie Limburg samen voor een gesprek over de positie van de vrouw in de samenleving en de uitdagingen en verwachtingen waarmee vrouwen te maken krijgen. De ontmoeting vindt plaats in de ambtswoning van de gouverneur in Hasselt.