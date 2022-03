Hasselt

Met de opening van ‘De Viskraam’ is de invulling van foodhal Markeat in de Hasseltse Raamstraat compleet. Ook hier hetzelfde concept: foodsharing is en blijft de leidraad. Tan Huynh, zoon van een Vietnamees visser, combineert er de Aziatische aanpak met de Mediteraans en Vlaamse keuken.