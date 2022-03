Kasteel in Sint-Truiden krijgt als tweede hotel in Limburg vijfde ster toegekend: “Daar krijg je kippenvel van”

Het hotel, dat in het gerenoveerde kasteel is ondergebracht, is het vierde hotel in Vlaanderen en het tweede in Limburg dat mag prijken met vijf sterren op zijn gevel. “Het binnenhalen van een vijfde ster, daar krijg je kippenvel van”, aldus Bouts.

“Viersterrenhotels hebben heel wat van de faciliteiten die vijfsterrenhotels ook hebben. Wij zijn verplicht om al die faciliteiten in huis te hebben. Dat gaat van 7 op 7 en 24 op 24 uur eten aanbieden. Daarnaast moeten de bedden de juiste afmetingen hebben. De verwachting die men heeft van vijf sterren moet volledig kloppen en dat moet ook op gaan voor de service. Zo zit er ook iemand 7 op 7 en 24 op 24 uur aan de receptie en kan men altijd bij iemand terecht”, benadrukt Bouts.

Andere koers

Het kasteel van Ordingen werd de afgelopen 21 jaar helemaal gerenoveerd door de familie Sleurs en Bouts is pas sinds september maître de maison in het kasteel. Na zijn aanstelling wilden Bouts en de eigenaars een andere koers varen om die fel begeerte vijfde ster binnen te halen. “We willen de focus leggen op de individuele gast. Huwelijksfeesten en dergelijke doen we niet meer. Dat is een bewuste keuze.”

“We willen echt mensen laten genieten. We hebben echt gasten die een heel jaar sparen om een weekendje hier te zijn en dat vinden we geweldig. En die mensen zijn even belangrijk als alle andere gasten.”