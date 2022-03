Twee bestuurders beboet met 174 euro voor rijden met gsm in de hand

Bij controles in de politiezone Bilzen/Hoeselt/Riemst heeft de politie twee rijbewijzen laten intrekken voor druggebruik aan het stuur. Een vrachtwagenbestuurder zonder gordel kreeg twee boetes omdat hij ook een verbodsbord negeerde. Verder waren er nog pv’s voor inbreuken op de tuningwetgeving. Twee bestuurders met gsm in de hand kregen een boete van 174 euro. Rijden zonder gordel kostte twee bestuurders 116 euro. Boetes waren er nog voor rijden met kale banden en geen kinderzitje. Douaniers hebben een bestuurder betrapt met rode diesel. Die moest meteen 500 euro betalen. Meerdere bestuurders hadden nog openstaande penale boetes. Het totaalbedrag was 1.673 euro. maw