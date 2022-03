Wout van Aert verliest 24 minuten in Parijs-Nice: “Ik voelde al snel dat het niet meer ging”

“Het was een zware dag. We hadden het lastig om met de ploeg de juiste ontsnapping te laten wegrijden. Dat lukte uiteindelijk, want er zat niemand in die gevaarlijk was voor het algemeen klassement”, vertelde Wout van Aert (Jumbo-Visma) over de ploegtactiek. Voor Van Aert zal het bij één dag in het geel blijven. Hij moest lossen op de laatste klim en kwam als 98ste aan op meer dan 24 minuten. En dat was niet van harte.