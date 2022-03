Overzicht: verzeker je nu al van tickets voor deze voorstellingen

Een familievoorstelling vol onwaarschijnlijkheden, dansen op de letter, een nostalgische musical, een rocker in verschillende gedaanten en een gefantaseerde autobiografie. Wij bladeren al wat verder in de cultuuragenda zodat je je kan verzekeren van tickets voor deze voorstellingen.

Dans: Letter per letter

Choreografe Femke Gyselinck onderzoekt al enige tijd de relatie tussen beweging en typografie, tussen dans en letterbeelden. In een voorstelling met drie dansers werkt ze dit thema nog dieper uit, maar deze keer gaat ze ook een stap verder zodat naast de letters van het alfabet, ook brieven, zoals in het Engels, aan bod komen. (agr)

Letters 2 dance, Femke Gyselinck, op 23/4, C-mine Genk. Info: www.c-mine.be

Concert: Guy Swinnen, overal anders

Deze maand wordt Guy Swinnen 62. Hij doet enthousiast verder en toert met maar liefst drie programma’s. Alsof hij overal iemand anders wil zijn. Met zijn band, in een intieme clubshow en met een theaterbloemlezing van zijn eigen oeuvre, aangevuld met covers van songs die hem hebben gemaakt tot wie hij is. (agr)

Guy Swinnen, op 22/4 cc Leopoldsburg, op 9/7 Koninklijke Tennisclub Beringen en op 14/10 Palethe Pelt. Info: www.guyswinnen.com

Musical: Dingen waar ik van hou

Voor het een film werd, was The sound of music een musical. Zonder afbreuk aan het verhaal brengt productiehuis Deep Bridge een nieuwe versie met musicalsterren zoals An Lauwereins, Ianthe Tavernier en Koen Van Impe, maar ook met Geena Lisa als debutante. (agr)

The sound of music, Deep Bridge, op 22/4 om 13.30 uur (uitverkocht) en om 20 uur, op 23/4 om 15 en 20 uur en op 24/4 om 15 uur, Trixxo Theater Hasselt. Info: www.trixxo-theater.be of www.deepbridge.be

Familie: Niets is wat het lijkt

Een lege kamer met een gat in de vloer, een overgelopen bad en omgedraaide fotokaders. Begeleid door een koor kinderstemmen verdwijnen we in minatuurwereldjes waarin alles kan en niets is wat het lijkt. Door alles te verkleinen, vergroten de mogelijkheden. Voor een publiek vanaf zes jaar. (agr)

De vrouw die zich verslikte in haar ondergoed (en andere onwaarschijnlijkheden), De Maan, op 2/4 om 14 uur, Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

Theater: Tania tussen fictie en realiteit

Met het grootste gemak switcht Tania Van der Sanden van personage naar personage: Liliane van Deurne, nonkel Warre, tante Lida, zuster Fredeswinde van het Sint-Servaescollege en last but not least de actrice zelf. Haar grote voorliefde voor het cabaret ligt aan de basis van deze gefantaseerde autobiografie. De grens tussen fictie en realiteit wordt heel dun. (agr)