Tadej Pogacar slaat dubbelslag in Tirreno, Remco Evenepoel laat goede vorm zien, “maar komt nog wat punch tekort”

200 km en meer dan 3.000 hoogtemeters: het echte werk voor Evenepoel en co in de Tirreno Adriatico begon donderdag met de eerste bergrit aan de Cascate della Marmore. Met een slotklim (die in totaal drie keer moest worden beklommen) van 4 kilometer, met een maximale stijging van 11%.

“We weten wie we moeten volgen, dus ik moet in zijn (dat van Pogacar, vdr.) zog zitten. En mij niet laten vangen bij een belangrijke uitval”, aldus onze landgenoot vooraf.

Maar het was Evenepoel zelf die op 2,3 kilometer van de streep ten aanval trok. Voldoende voor Julian Alaphilippe om te moeten lossen. Geen zege voor de wereldkampioen.

Maar de versnelling van Evenepoel was niet genoeg om andere klassementsmannen te lossen en dus deed Jonas Vingegaard in de slotkilometer een gooi naar de zege. Maar de Deen was niet opgewassen tegen Pogacar. De Sloveen plaatste een dodelijke versnelling met de finish in zicht en gaf iedereen het nakijken. Goed voor een dubbelslag: ritzege en leiderstrui.

Evenepoel werd uiteindelijk vierde op 2 seconden van Pogacar, maar blijft tweede in de stand.

“Ik ben toch wel tevreden”, aldus de kopman van Quick-Step Alpha Vinyl meteen na de finish op de pittige slotklim richting Bellante. Onze landgenoot probeerde het al eens op 52 kilometer van de finish en kreeg onder andere Pogacar mee, maar een succesvolle aanval werd het niet.

“We hebben geprobeerd om de koers hard te maken, maar het was heel veel wind tegen in de afdaling. We konden niet echt snelheid maken. Ik ben wel blij dat we dit geprobeerd hebben. Als we iets beter hadden samengewerkt, konden we misschien wegrijden. Het had mooi geweest. Ik merk nu wel dat ik nog wat punch tekortkom tegen die mannen. Er werd ook enorm hard gereden op de slotklim. Ik denk dat Pogacar alles onder controle had en zeker de verdiende winnaar is.”

“De finish? Ik zat op positie zes of zeven, dus best wel oké. Toen moesten er een paar jongens voor mij lossen en moest ik de gaten dichten. Ik zag al meteen dat de beste vogel vliegen was, dus… Ik heb geen spijt, ik sta nog altijd tweede in het klassement, alles is onder controle. Vooraf heb ik ook gezegd dat ik naar hier ben gekomen om het podium te halen, daar zijn we goed voor op weg. De komende dagen zullen de ritten mij ook iets beter liggen. Dit was al een goeie eerste test, op naar de volgende”, besloot Evenepoel.

Uitslag:

1. Tadej Pogacar in 4:48.39

2. Jonas Vingegaard +2”

3. Victor Lafay +2”

4. Remco Evenepoel +2”

5. Giulio Ciccone +5”

6. Tao Geoghegan Hart +5”

7. Enric Mas +5”

8. Wilco Kelderman +5”

9. Mikel Landa +5”

10. Jai Hindley +5”

Stand:

1. Tadej Pogacar in 14:36.47

2. Remco Evenepoel +9”

3. Filippo Ganna +21”

4. Thymen Arensman +36”

5. Tao Geoghegan Hart +43”