Je eigen foto printen op je cappuccino: dit zijn de meest bijzondere koffies van Limburg

Je foto printen bij Café Beauté

© Boumediene Belbachir

Café Beauté in Hasselt is momenteel talk of the town. In het ruime pand op Zuidzicht aan de Kanaalkom komen niet enkel beauty- maar ook koffielovers aan hun trekken. “Wij willen dat elke klant zich goed in zijn of haar vel voelt, en bieden daarom gepersonaliseerde koffie aan”, vertelt onderneemster Caroline Rigo, die het idee oppikte tijdens een vakantie in het buitenland. “Je maakt een selfie of kiest een leuke foto en stuurt die door naar ons, waarna wij ze printen in het koffieschuim. Zodra we het drankje serveren, verschijnt er meteen een lach van verwondering op het gezicht van onze klanten. Eigenlijk is die schuimfoto - zeker als het er eentje van jezelf is - meteen een goede manier om jezelf te aanvaarden en graag te zien. Je kan het beschouwen als een extra verwenmomentje voor, tijdens of als afsluiter van je bezoekje.” Leuk weetje: wie pils boven koffie verkiest, kan ook een persoonlijke fotoprint bestellen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Café Beauté, Scheepvaartplein 1 Hasselt. Meer info: www.cafebeaute.be

Alles plantaardig bij Mau Kattencafé

LEES OOK.In Genks Kattencafé eet je vegan taart… en adopteer je een kat

In Mau in Genk slurp je enkel plantaardige koffies. “We vervangen koeienmelk door haver-, amandel- kokos- en sojamelk”, zegt uitbater Yeliz Gijbels. “De ecologische voetafdruk van onze koffiemelk is dus veel kleiner dan in veel andere zaken. Verder werken we uitsluitend met speciality coffee. Dat wil zeggen dat de brander rechtstreeks contact heeft met de koffieboeren en hen een eerlijke prijs betaalt, zodat de boeren op hun beurt topkwaliteit kunnen afleveren. Op de plantages worden enkel rijpe bessen geplukt, in tegenstelling tot bij grote merken waar ook onrijpe en rotten bessen tot koffie worden verwerkt. Dat laatste is ook meteen de reden dat mensen soms buikpijn ervaren na een tas koffie.” In dit intussen alom bekende kattencafé, drink je je hazelnootcappuchino en latte apple pie dus niet enkel zonder schuldgevoel, maar ook zonder kwaaltjes.

Mau Kattencafé, Molenstraat 17 Genk. Meer info: www.maukattencafe.com

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kinderkoffie bij Boulebaar

In Boulebaar, een urban jungle in een statig Hasselts herenhuis uit 1903, worden mini’s ook verwend. Zaakvoerders Joni Desmet en Pieterjan Loomans woonden een jaar in Australië en plukten daar de babyccino van de kaart, die ze nu zelf in hun huiskamer serveren. “De babyccino is een ‘kinderkoffie’, die bestaat uit opgeschuimde melk in een klein espressotasje, met daarop een laagje cacao”, legt Joni uit. “De mooie chocoladesnor krijgen kinderen er gratis bij!” Ook opvallend: het knalroze drankje op de kaart. “De red velvet latte, een melkdrankje met chocolade, gebaseerd op red velvet cake.” Noot van de redactie: de mogelijkheid dat jullie dochtertjes of zoontjes het roze snoepdrankje boven de babyccino verkiezen, is niet onbestaand.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Boulebaar, Leopoldplein 17 Hasselt. Meer info: www.boulebaar.be

Echte Turkse koffie bij Limonata

Limonata is de oosterse parel op de Stalenstraat in Genk: het uitgebreide Turkse ontbijt en de high tea trekt Limburgers aan van heinde en ver. Bij authentieke Turkse keuken hoort natuurlijk ook Turkse koffie. “En die drink je best zonder suiker”, zegt Emrullah Güvenç, die de zaak in 2018 oprichtte samen met zijn echtgenote. “Tenminste, je voegt achteraf best geen suiker meer toe. Op voorhand worden fijngemalen koffiebonen, koud water en suiker gemengd in een speciale koffiepot met een lang handvat, die ‘cezve’ wordt genoemd. Turkse koffie is alleen geslaagd met een dikke schuimlaag, en wordt altijd geserveerd met een glas water.” Thuis drinken Turken volgens Emrullah zelden Turkse koffie. “Het is een drankje voor speciale gelegenheden, dat traditioneel als afsluiter wordt opgediend.” Wat ons betreft is een bezoek aan Limonata feestelijk genoeg om dit oosterse ‘degustiefje’ uit te proberen!

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Limonata, Stalenstraat 17 Genk. Meer info: https://limonata.metro.bar

Met Tony Chocolonely bij Pastorij Peer

Voor wie koffie nooit zoet genoeg kan smaken, is de Pastorij in Peer de uitgelezen plek. Naast huisgemaakte baksels, ijsjes, ijspateekes en uitgebreide luxe-ontbijtjes serveren Cindy Heylen en haar team smaakvolle koffies. “Wij leggen klanten graag in de watten met unieke koffie, en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe smaken”, vertelt de zaakvoerder. “Zo gaan onze heerlijke Latte Nutty Cracker en Latte Tony Chocolonely momenteel het vaakst over de toog. Die eerste wordt gemaakt met latte macchiato met hazelnootsiroop, slagroom, chocoladesaus, maltesers en ferrero. De sweet coffee met tony chocolonely bestaat natuurlijk uit schilfers van de beroemde chocolade, latte macchiato met gezouten caramelsiroop, slagroom en karamelsaus. Nu de lente in de lucht hangt moet je zeker ook onze ijskoffies uitproberen: die smaken minstens even zoet en snoeperig!”

De Pastorij, St. Trudostraat 62/1 Peer. Meer info: www.de-pastorij.be