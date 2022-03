Wat is er deze week te doen in de provincie? Dit zijn onze tips

Van antiek spotten tot tweedehands pareltjes scoren, Frida Kahlo in 360° ontdekken of een stevige wandeling in de natuur te maken. Het belooft een boeiende week te worden. Dit zijn de uittips van onze redactie.

Kunst en antiek spotten

Kunst- en antiekliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen, want de antiekbeurs van Hasselt kan weer georganiseerd worden. Zowel de gepassioneerde liefhebber als de toevallige snuffelaar kan tijdens deze 38ste editie genieten van een ruim aanbod aan design, decoratieve stukken, juwelen, zilver, antieke boeken, keramiek, oude en hedendaagse schilderijen, Aziatische kunst en veel meer.

Van 17 tem. 20/3 van 11 tot 19 uur in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Info: www.hasseltfineart.com

© Hasselt Fine Art

Viva Frida Kahlo

Een borstelige unibrow, stevige jukbeenderen en gevlochten haar: de kenmerken van Frida Kahlo. Ze spreekt bij velen tot de verbeelding. Haar meest iconische schilderijen komen nu tot leven tijdens een 360°-beleving in het gloednieuwe Viage, Digital Art Theatre in hartje Brussel. Van schilderijen met kleurrijke exotische planten en dieren tot zelfportretten: Brussel is na de première in Zürich nog maar de tweede halte van de expo Viva Frida Kahlo - Immersive Experience.

Vanaf 18/3 in Viage, Digital Art Theatre, Anspachlaan 30 in Brussel. Info & tickets: www.fridakahlo.be

© Viva Frida Kahlo - Immersive Experience

Op blote voeten

Altijd al willen weten hoe het voelt om op blote voeten in de natuur rond te lopen? Het blotevoetenpad aan de Lieteberg in Zutendaal opent dit weekend weer de deuren. Wandel over hout, stenen, boomsnippers, gras, leem en door water. Dan is het koud, dan weer warm, vochtig en droog aan je voeten. Prikkels wisselen elkaar over een route van drie kilometer af. Een bijzondere ervaring.

Vanaf 12/3 in Lieteberg, Stalkerweg in Zutendaal. Info: www.lieteberg.be

© De Lieteberg

The Poignant moment

De Hasseltse kunstenaar Jorden Boulet is gefascineerd door de beeldcultuur en het gebruik ervan in onze maatschappij. Kitsch, decadentie of bedrog is nooit ver weg. Zijn werk zit vol tegenstelling: idyllische droombeelden met soms een melancholische connotatie. Voor zijn nieuwe expo The Poignant moment in Sint-Truiden vond hij inspiratie in een recent medisch onderzoek. Er werd geen acuut probleem vastgesteld, maar voor de kunstenaar was het toch een aangrijpende gebeurtenis.

Van 14/3 tem. 30/4 in CC De Bogaard, Capucienessenstraat 8 in Sint-Truiden. Info: www.debogaard.be

© Jorden Boulet

Op wandel

De lente is in aantocht. Toerisme Herk-de-Stad werpt nog een laatste blik op de winter tijdens de Winterwandeltocht. De wandeling is ongeveer vijf kilometer lang en doorkruist het nieuwe Leemkuilbos, een mooi stukje natuur. Je kan die dag voor of na de wandeling ook de Oude Toren, het oudste beschermd monument in Herk-de-Stad, beklimmen.

Op 13/3, inschrijven kan tussen 13 en 14.30 uur aan de Oude Toren, Kiezelweg in Herk-de-Stad. Info: www.toerismeherkdestad.be

Sprookjes enzo

piCcOLo neemt je naar een omgekeerde wereld waar niks is wat het lijkt en alles verandert terwijl je erbij staat. Het is een sprookjesachtige voorstelling in Tessenderlo met weinig woorden en veel beelden voor de allerkleinsten die bijna groot zijn. Maar ook voor de grote mensen die nog een beetje klein zijn.

Op 13/3 om 14 uur in Cultuurhuis Tessenderlo, het LOO, Vismarkt in Tessenderlo. Info & tickets: www.cultuurhuistessenderlo.be

© Tatsuya Tanaka

In de ongerepte natuur

Trek je wandelschoenen aan en ga met een gids op pad in het Wik in Genk. Het Wik ligt ten oosten van het Provinciaal Domein Bokrijk en is sinds 1947 beschermd natuurgebied. Het natuurgebied strekt zich uit over een oppervlakte van 110 hectare en telt negentien vijvers. Het Wik kan enkel bezocht worden onder begeleiding van een gids, en is anders niet toegankelijk.

Op 13/3 om 9 uur aan het Provinciaal Natuurcentrum, Craenvenne 86 in Genk. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/wandeling-het-wik-51326

© Natuurpunt Genk

Mega tweedehandsbeurs

De Mega Tweedehandsbeurs in de Trixxo Arena in Hasselt is terug. Het is de grootste tweedehandsbeurs van de Benelux. Je vindt er alles: van speelgoed tot kleding, boeken, huishoudartikelen. Er is ook een apart lifestylegedeelte. Terwijl de ouders op zoek gaan naar verborgen pareltjes kunnen de kinderen zich amuseren bij de kinderanimatie en op de springkastelen.

Op 13/3 van 11 tot 17 uur in Trixxo Arena, Gouvern Verwilghensingel 70 in Hasselt. Er zijn die dag ook nog tickets aan de kassa te koop. Info & tickets: www.tweedehandsbeurs.com

© Tweedehandsbeurs

Feliciteer Verminnen

In mei 2021 werd Johan Verminnen 70 jaar. En dat wil hij in Maaseik nog met zijn fans vieren. Tijdens deze feestelijke gelegenheid brengt hij zijn grootste klassiekers zoals Laat me nu toch niet alleen, Brussel, Mooie dagen en In Rue des Bouchers. Hij vult ze aan met de hits van onder anderen Jacques Brel, en met nummers uit zijn nieuwste album En daarna ga ik vissen.

Op 12/3 om 20.15 uur in CC Achterolmen, Van Eycklaan 72 in Maaseik. Info & tickets: www.achterolmen.be

© Geert Van de Velde

Voor de sportievelingen

Trek die loopschoenen maar aan en start de zondag sportief. De sportdienst Leopoldsburg organiseert een recreatieve jogging op onverharde wegen. Je kan kiezen tussen 4, 8 en 12 kilometer. De Bosloop maakt deel uit van het loopcriterium Limburg met later dit jaar nog joggings in Ham, Beringen, Halen en Heusden-Zolder.

Op 13/3 aan zwembad De Merel, Zwarte Spechtstraat 57 in Leopoldsburg. Inschrijven kan vanaf 9.30 uur. Start is om 10.15 uur. Info: www.leopoldsburg.be/bosloop-leopoldsburg-2022

© Sportdienst Leopoldsburg

Verder op de agenda

CONCERT

Zaterdag 12 maart

Mojo helden

Guy Verlinde neemt het publiek mee voor een muzikale reis naar Mojo, een begrip uit de Afro-Amerikaanse bluescultuur en muziek.

BICC ’t Poorthuis, Zuidervest 2a in Peer. Van 9.30 tot 10.30 uur. Basistarief: gratis

Zaterdag 12 maart

Duo Andaluza

Stijn Konings op gitaar en Nicolas Dupont op viool vormen Duo Andaluza. In ‘Ambos Mundos’ gaat het duo samen met componisten uit de hele wereld op zoek naar de uitgebreide klankmogelijkheden van een viool- en gitaarduo.

Museumkerk, Groenplaats in Lanaken. Om 20.15 uur. Basistarief: 12 euro

Zaterdag 12 maart

Absynthe Minded

Al twee decennia lang brengt Absynthe Minded frisse indiepop doorspekt met jazz, gypsy swing en rock. Het perfecte moment om een bloemlezing van die straffe carrière te brengen.

De Posthoorn, Groenstraat 6 in Hamont-Achel. Om 20 uur. Basistarief: 28,5 euro

PODIUM

Zaterdag 12 maart

Krak de Krokowil

Interactieve vertelling voor kinderen van 4 tot 8 jaar oud over de Krak, de luie krokodil met wie niemand samen wil. Over de wereld en je eigen talenten ontdekken.

Campys O3 Genk-Noord, Minderbroedersstraat 6 in Genk. Van 9.30 tot 10.30 en van 11.15 tot 12.15 uur. Basistarief: gratis

Zaterdag 12 maart

Han Solo

keert in zijn nieuwe show Retro terug naar zijn roots. Zoals altijd is het scherp en kritisch, maar steeds met een knipoog. Stand-upcomedy van de bovenste plank.

CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt. Om 20.30 uur. Basistarief: 15 euro

Zondag 13 maart

De oase van Douz

Nele Goossens en Koperkwintet Brassery brengt een koekoeksverhaal over twee schattige vogeltjes die er samen op uit trekken en de wereld verkennen. Voor 6 tot 10 jaar.

CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg. Van 14 tot 15 uur. Basistarief: 8 euro

WANDELEN

Zaterdag 12 maart

Nationale Parktocht

WSV De Heikrekel organiseert de Nationale Parktocht met wandelingen van 4, 6, 12, 15 en 19 kilometer door bossen, langs oude gebouwen, over de oude spoorweg en meer.

Wijkcentrum Concordia, Oude Baan 205 in Maasmechelen. Van 8 tot 15 uur. Basistarief: 3 euro

Zaterdag 12 maart

Pelgrimstocht

Wandelen als pelgrims met onderweg en nadien tijd om ideeën uit te wisselen over pelgrimeren en over tochten. De wandeling is ongeveer 15 kilometer. Onderweg houd je halt aan inspirerende plekken.

Rutten, Ruttermarkt 2 in Tongeren. Vertrek om 9.30 uur, tot 17 uur. Gratis

Zondag 13 maart

Sint-Baafstocht

Wandel tussen 4 en 42 kilometer door het wisselende groen van Eversel en omgeving over onverharde paden, door bos, akkers, de beekvallei en meer.

Zaal Sint-Baaf, Padbroekweg 1 in Heusden-Zolder. Van 6.30 tot 15 uur. Basistarief: 3 euro

VARIA

Zaterdag 12 maart

Tine Vandenbussche

Een muzikale vertelling voor kinderen. Tine neemt plaats in haar knusse tentje in een leuk decor en vertelt ondersteund door accordeon en andere instrumenten boeiende verhaaltjes.

Bibliotheek, Marktplein 24a in Diepenbeek. Van 15 tot 16 uur. Gratis

EXPO

Zaterdag 12 maart

Schaduwdans

Eerste tentoonstelling uit een reeks georganiseerd door beeldend kunstenaar en Bilzenaar Roel Vandermeeren.

Open Hoek, Eikerweg 3 in Bilzen. Van 14 tot 18 uur. Gratis