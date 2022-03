Dronken bestuurder zwalpt aan 50 km/uur over de E313 in Tessenderlo

Tessenderlo

De politie Beringen-Ham-Tessenderlo zette woensdag een dronken bestuurder aan de kant op de E313 in Tessenderlo. De man zwalpte aan 50 km/uur over de snelweg.

De politie kreeg rond middernacht een melding van een traag rijdende automobilist die over de E313 zwalpte. Ze konden hem uiteindelijk op de Beringerbaan in Diest tot stilstand brengen. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij was een gevaar voor zichzelf en de andere weggebruikers en werd meegenomen naar het hoofdcommissariaat. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor twee weken ingetrokken. ppn