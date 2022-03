Cybercriminelen vorig jaar met ruim 1,2 miljoen euro aan de haal

Het leven speelde zich in 2021 nog grotendeels online af en dat merkten ze ook bij de lokale politiezone in Haspengouw. “De bedragen die de daders via het internet kunnen buitmaken blijven jaar na jaar stijgen”, vertelt korpschef Steve Provost. “In 2020 werden 112 feiten aangegeven, goed voor een bedrag van bijna 775.000 euro. Vorig jaar liep dat op tot 133 meldingen en een buit van 1.264.350 euro. We zullen als politie daarom aandacht blijven schenken aan het probleem en we zullen dit jaar verschillende infosessies organiseren waarbij collega’s de inwoners inlichten.”

Minder inbraken, meer ‘eenvoudige’ diefstallen

Cijfers die daalden zijn die van sommige traditionele criminaliteitsfenomenen. “Het aantal diefstallen en feiten van afpersing daalde verder in vergelijking met 2020 (-10%)”, zegt Provost. “Het aantal woninginbraken en inbraakpogingen nam ook verder af (-16%), net als de diefstallen uit of aan voertuigen (-19%) en autodiefstallen (-59%). Het aantal fietsdiefstallen (145), bromfietsdiefstallen (13), werfdiefstallen (13) en winkeldiefstallen (45) kende dan weer een stijging”, aldus de korpschef.

Positieve samenwerking in heel Haspengouw

Op 1 januari 2021 is de samenwerking tussen de politiezones Sint-Truiden - Gingelom -Nieuwerkerken, kanton Borgloon en Tongeren-Herstappe gestart. De eerste evaluatie was positief. De bestaande samenwerking wordt dan ook verdergezet en waar mogelijk zelfs nog verder uitgebreid. ppn