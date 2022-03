PODCAST. Zijn we klaar voor de grootste vluchtelingencrisis sinds WO II? Onze analist legt uit

Europa stevent af op de grootste humanitaire catastrofe sinds de Tweede Wereldoorlog, nu er al minstens 2 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht zijn. Maar eigenlijk weet niemand hoeveel Oekraïense vluchtelingen we mogen verwachten. Is ons land er klaar voor om die vluchtelingen op te vangen? En hoe lopen intussen de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne?

Politiek journalist Timmie van Diepen geeft uitleg over de enorme vluchtelingencrisis die op ons afkomt. Ook geeft hij een update van hoe het er op het terrein aan toegaat in Oekraïne en hoe de onderhandelingen met Rusland verlopen. Tot slot gaat het nog over de relatie tussen Rusland en China, en de Europese afhankelijkheid van Rusland op vlak van energie.

Deze podcast werd opgenomen op donderdag 10 maart, om 12 uur.

BELUISTER OOK. Wat speelt er in de achtergrond van de oorlog in Oekraïne? Onze analist legt het in drie afleveringen uit​

kp