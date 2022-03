Opgave in Tirreno-Adriatico was laatste wapenfeit van Giovanni Visconti: drievoudig Italiaans kampioen kapt ermee

Giovanni Visconti zet op 39-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. Dat bevestigde de renner woensdag in een bericht op Instagram daags na zijn opgave in de tweede rit van Tirreno-Adriatico.

“Ik zie al maanden af op de fiets en ook daarnaast”, schrijft de Italiaan, die meent “fier te mogen zijn op wat hij heeft verwezenlijkt”.

Visconti werd in 2005 prof en droeg de kleuren van onder meer Quick-Step, Movistar en Bahrain. Sinds vorig jaar fietste hij voor Bardiani.

De Italiaan verzamelde 34 overwinningen waaronder twee etappes in de Giro van 2013. Twee jaar later ging hij in diezelfde ronde naar huis met de bergtrui. Hij werd ook drie keer Italiaans kampioen op de weg (2007, 2010 en 2011). Zijn laatste zege dateerde van de Ronde van Toscane in 2019.