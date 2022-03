Onze tv-tips: Een vissersverhaal, een onbekende hoofdacteur en waargebeurde misdaad

Cargo

Een, vr, 22.50u

Een film in het genre van De Helaasheid der Dingen, maar dan met meer vis. In het ijskoude water van de Noordzee valt Leon Broucke overboord uit zijn vissersboot, recht voor de ogen van zijn oudste zoon Jean. Leon verzeilt in een coma en laat Jean achter met het familiebedrijf en een schuldenberg. Na het ongeval van Leon komen onuitgesproken conflicten tussen Jean en zijn twee broers aan de oppervlakte. Een op hoog niveau acterende West-Vlaamse cast onder leiding van Sam Louwyck.

Crimedocs

NPO 3, vr, 21.00u

True crime documentaires zijn in trek. In dit genre is voortaan deze docureeks te vinden over Nederlandse moordzaken. In deze aflevering staan we stil bij de Amsterdamse huisschilder Sjonny W., die vorig jaar werd veroordeeld tot twintig jaar voor de moord op Sabrina Oosterbeek en twee prostituees. Via interviews met de nabestaanden en bijzonder beeldmateriaal van de moordenaar zelf probeert het programma te achterhalen wat de dader dreef deze gruwel uit te halen.

Midnight Run

VTM4, vr, 20.35u

Heel wat Hollywoodsterren zoals Robin Williams en Bruce Willis waren in de running voor de hoofdrol maar uiteindelijk koos regisseur Martin Brest voor de onbekende Charles Grodin. Een berekende gok die gelukkig goed voor hem uitpakte, want op het scherm ontstond er magie met tegenspeler Robert de Niro. De film gaat over de jacht van een premiejager op een boekhouder die 15 miljoen dollar gestolen zou hebben van een maffiabaas. (tove)