Roemeense dieven stelen tot 54 keer scheermesjes en tabak bij Colruyt

De daders waren actief in Vlaanderen en in het Luikse. In Limburg sloegen ze onder meer toe in de Colruyt- en Okay-vestigingen van Bree, Hasselt, Hechtel-Eksel, Lommel, Maaseik, Pelt en Zonhoven. De twee mannen van 31 en 32 jaar handelden telkens volgens dezelfde manier. “Ze legden enkele spullen in hun kar en de buit staken ze in hun zakken. Vervolgens passeerden ze langs de kassa”, vertelt advocate Delphine Geypen. De daders hadden het vooral gemunt op tabak van Lucky Strike en scheermesjes van Gilette.

Op 6 oktober pleegden de dertigers vijf diefstallen in Limburg. Daarbij gingen ze iets te overmoedig te werk. “In Lommel werden ze op heterdaad betrapt. In hun wagen op de parking lagen gestolen goederen uit andere winkels waarna de bal aan het rollen ging”, aldus Delphine Geypen. Dankzij bewakingsbeelden en verder onderzoek konden de betichten aan maar liefst 54 diefstallen gelinkt worden. Momenteel verblijven ze in de gevangenis. De oudste betichte is donderdag tot twee jaar cel en 1.200 euro boete veroordeeld. Zijn kompaan, die enkele diefstallen minder pleegde, kreeg een ticketje voor 20 maanden gevangenis en 1.200 euro boete. De rechter verklaarde tot slot de Ford Focus van het tweetal verbeurd. (geho)