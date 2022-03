Geslaagde generale repetitie voor nieuwe voorstelling van het Kringetje

“Zo’n nieuwe voorstelling spelen is altijd spannend. En wel zeker deze keer”, zo vertelt voorzitter Geert Clerix. “Normaal speel ik altijd zelf mee, maar dit jaar neem ik voor het eerst plaats in de regisseursstoel. Dat is toch een heel andere beleving, zo heb ik gemerkt. En zowel onze acteurs als ons publiek kijken erg uit naar deze voorstelling. Vorig jaar hebben we niet kunnen spelen, en in 2020 ging de lockdown net in toen wij speelden. Wij hebben toen enkele voorstellingen moeten afgelasten. Ik kan in naam van heel onze ploeg spreken: we snakken ernaar om eindelijk weer live publiek te zien! En we denken dat onze doldwaze maffiakomedie The Godmother voor veel mensen een heel welgekomen ontspanning is na al die coronaperikelen!” De vooruitzichten nu zijn alvast beter. Nu de coronabarometer op geel staat, is veel publiek welkom, en dat zelfs zonder mondmasker. De kaartenverkoop liep heel vlot. “We hebben nog maar enkele kaarten over, vooral voor de voorstellingen op vrijdag 11 en vrijdag 18 maart.” De laatste algemene repetitie verliep alvast vlot, zo vertelt Geert: “Ik sta in het onderwijs en geef les op een technische school. Voor deze repetitie had ik leerlingen en ouders van de klassen waar ik les aan geef uitgenodigd, meer bepaald de mannen van de garage-afdeling. Voor velen was dit een allereerste toneelvoorstelling. Vooraf was het spannend om te zien hoe ze zouden reageren. Afgaande op hun enthousiaste reacties achteraf was het een voltreffer.” len

Wie nog kaarten wil reserveren, kan bellen naar het nummer 0476 68 83 62. Meer info op https://www.hetkringetje.be/