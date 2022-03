De Evangelische kerk in de Herenstraat in Genk is ingericht met 26 matrassen voor de opvang van zestien kinderen en tien volwassenen die de oorlog in Oekraïne ontvlucht zijn. — © Chris Nelis

GENK

Zestien kinderen en tien volwassenen, onder wie een gezin met negen kinderen, zijn als oorlogsvluchtelingen opgevangen in de Evangelische kerk aan de Herenstraat in Genk. Voor elk van hen is er in de kerk een matras beschikbaar. Douchen doen ze in het sportcentrum.