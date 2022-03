Leopoldsburg/Lommel

Bij schietoefeningen op het militair terrein van Kamp Beverlo is donderdagmiddag een brandje ontstaan. Dat was snel onder controle, maar het zorgde wel onmiddellijk voor wat rookontwikkeling. De rook ging vervolgens in de richting van Kerkhoven waaien. Dat veroorzaakt mogelijk hinder bij de mensen daar. Defensie en de brandweer van Leopoldsburg volgen de situatie op. ppn