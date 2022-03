Vrouw gaat op de vuist in Tongerse rechtbank na correctionele zitting: zes maanden cel

Op 2 maart 2020 moest de inmiddels ex-partner van de beklaagde samen met het slachtoffer voorkomen voor hun betrokkenheid in een drugsdossier. De dertigjarige vrouw nam achteraan in de Tongerse zittingszaal plaats en aanhoorde hoe het vrouwelijke slachtoffer belastende verklaringen aflegde tegenover haar vriend. “Ze was zo kwaad dat die vrouw haar partner verraden had, dat ze haar bij het verlaten van de zittingszaal een rake klap in het gezicht gaf”, zo stelde de procureur.

“Ja, we hadden al langer ruzie. Het was heel impulsief”, zo gaf de vrouw de feiten toe. Volgens de procureur handelde de vrouw wél met voorbedachtheid. “Ze gaf tijdens haar verhoor zelfs toe dat ze had gehoopt om het slachtoffer al eerder tegen het lijf te lopen zodat ze haar in elkaar kon slaan”, aldus de aanklager tijdens de behandeling van de zaak.

Straf met uitstel

De raadsman van het slachtoffer vond het gedrag ontoelaatbaar. “Vloeken in de kerk doe je niet, slaan in een rechtbank ook niet. Dat is een enorme belediging van de waarden die wij in België koesteren.” De vrouw krijgt een bedrag van 501 euro. Er wordt ook een voorbehoud voorzien voor eventuele toekomstige psychische behandelingen.

De dertigjarige beklaagde werd veroordeeld tot zes maanden cel en een geldboete van 800 euro, beide met uitstel onder voorwaarden. Zo moet ze zich laten begeleiden door een justitie-assistent. (shde)