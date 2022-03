Remco Evenepoel voor de eerste grote test in de Tirreno: “Mij niet laten vangen door Pogacar”

200 km en meer dan 3.000 hoogtemeters: het echte werk voor Remco Evenepoel in de Tirreno Adriatico begint vandaag met de eerste bergrit aan de Cascate della Marmore. Met een slotklim (die in totaal drie keer moet worden beklommen) van 4 km, met een maximale stijging van 11%. “Ik weet wie ik moet volgen.”

“Deze dag zal een eerste test worden, het wordt belangrijk om geen tijd te verliezen”, vertelde Remco Evenepoel voor de start van de 4de rit. “Vooral het begin is lastig, daarna is het iets minder, de klimmen zijn minder lang. Maar de opeenvolging zal wel doorwegen.”

De tactiek is simpel voor Evenepoel: topfavoriet Tadej Pogacar volgen. “We weten wie we moeten volgen, dus ik moet in zijn zog zitten. En mij niet laten vangen bij een belangrijke uitval. Of ik zelf iets ga proberen? Volgen is het belangrijkste en wie weet komt er een open kans. Ik zal mijn momenten afwachten en de koers proberen lezen.”

Wellens: “Pogacar kan alles”

Ook voor Tim Wellens is Pogacar de te kloppen man. “Maar onderschat Remco niet. Hij is misschien minder explosife, maar is heel sterk bezig. Dat zie je aan alles. Maar Pogacar kloppen wordt moeilijk. Hij is sterk op alle gebieden: de beste bergop, zeer technisch in de afdalingen en hij heeft dan ook nog eens een goede spurt. Hij is een complete renner. Anticiperen? Ja, maar dat doet hij zelf al (lacht). “

Voor Lotto-Soudal is de Tirreno al geslaagd met de ritzege van Caleb Ewan. “Ook ik heb er energie ingestoken, want je weet Je weet dat hij het waarmaakt. Zelf heb ik mij al beter gevoeld dit seizoen: ik ben niet slecht, maar ook niet super. Mijn focus ligt nu op de Waalse klassiekers.”